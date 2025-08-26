Caso Valeria Afanador: defensa de la familia advierte presunta omisión del colegio en desaparición

Bogotá

W Radio contactó al abogado de la familia de Valeria Afanador, Julián Quintana, quien confirmó una nueva hipótesis sobre la desaparición de la niña en el municipio de Cajicá.

Quintana aseguró que la rectora del colegio, Sonia Ochoa, al parecer habría omitido información fundamental sobre los hechos.

Lea también: Reactivan búsqueda de menor de edad desaparecida en el municipio de Cajicá

“Con mucha sorpresa logramos obtener un video de una reunión de padres de familia donde la rectora del colegio, Sonia Ochoa, admite –eso es lo que se interpreta– que detrás de la desaparición, al parecer, está un extrabajador del colegio que tiene una enemistad con el colegio o con ella y que le quiere hacer daño”, dijo Quintana.

El abogado Quintana señaló que esa información, al parecer, no se le entregó a la Fiscalía General de la Nación.

“(…) cosa que nos sorprende, ¿en qué sentido? En que ella esto no se lo contó de manera preliminar a la Fiscalía, sino lo hace ante los padres de familia. La gran pregunta es, ¿por qué omitió esta información?”, agregó.

En ese sentido, Quintana pidió a la Fiscalía General que aclare la situación.

“Le hemos pedido a la Fiscalía que aclare este suceso, que le vuelva a tomar una declaración a la rectora y que nos diga quién es ese trabajador, cómo se llama, por qué hay enemistad y por qué quisiera el trabajador hacerle daño al colegio mediante, supuestamente, la desaparición de Valeria. Vamos a esperar las respuestas y que se adopten las decisiones correspondientes”, concluyó.

Le puede interesar: Interpol emite circular amarilla para ubicar a Valeria Afanador

De confirmarse la responsabilidad de la rectora, ésta deberá responder por varios delitos.

Escuche W Radio en vivo: