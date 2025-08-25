Desaparición forzada: gobernador Jorge Rey planteó giro en la investigación para encontrar a Valeria

Luego de cumplirse 13 días de la desaparición de la niña Valeria Afanador en Cajicá, el gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey anunció un nuevo giro en la investigación al plantear que la “hipótesis de una desaparición forzada se convierte en la principal línea de trabajo para las autoridades”.

El mandatario departamental aseguró que, pese a los esfuerzos y los recorridos de 12 kilómetros a la redonda de la cuenca del río Frío, lugar donde se vio por última vez a la niña, no se han obtenido resultados positivos, lo que reduce toda posibilidad de que la menor de edad de 10 años esté en la zona.

“Las probabilidades de que la niña esté en esta zona son mínimas, casi inexistentes. Por eso he pedido a la Fiscalía, al CTI y a la Sijín que establezcan una cápsula investigativa que recaude pruebas y dé respuesta rápida de quién se llevó a Valeria”, dijo Rey.

En cuanto a la recompensa ofrecida, el gobernador señaló que no habrá un incremento en este momento. Explicó que cerca del 95 % de los reportes recibidos carecen de sustento real.

“Hemos recibido suficiente información: alguna ha podido ser confirmada y otra descartada. Nos concentraremos en los datos que tienen soporte, pidiendo a los organismos de investigación fortalecer la coordinación en este proceso”, puntualizó.

