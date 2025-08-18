Actualidad

Aumentó a 70 millones de pesos la recompensa por información de la menor Valeria Afanador

La menor de edad desapareció cuando se encontraba en el Colegio Campestre Los Laureles de Cajicá

Niña desaparecida, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / David Benito

Este fin de semana se conoció que aumentó la recompensa para quienes den información veraz que permita dar con el paradero de Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años que desapareció el pasado martes en el municipio de Cajicá.

Así las cosas, entre la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Cajicá se ofrece una recompensa conjunta de $70 millones por información que permita ubicarla.

  • Le puede interesar: "Está descartado que se la haya llevado un hombre": Luisa Cárdenas, mamá de Valeria Afanador

“Si tiene información que pueda ayudar en la búsqueda, comuníquese de inmediato a la línea 123 de la Policía Nacional”, dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

Por ahora, la Gobernación, la Secretaría de Educación, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Bomberos Cundinamarca, el Ejército Nacional y los miembros de organismos de rescate desplegaron un dispositivo que involucra a más de 200 personas, entre unidades especializadas, equipos técnicos y voluntarios, que rastrean por tierra, agua y aire las zonas aledañas al colegio y el río Frío.

Así mismo, el operativo continúa con sobrevuelos de drones, rastreo en áreas boscosas, patrullajes fluviales y acompañamiento psicológico a la familia.

