Aumenta a 50 millones de pesos la recompensa por quien dé información de la menor Valeria Afanador

Este jueves se conoció el aumento de la recompensa para quienes den información veraz, que permita dar con el paradero de Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años que desaprecio el pasado martes en el municipio de Cajicá.

Así las cosas, entre la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Cajicá se ofrece una recompensa conjunta de $50 millones por información que permita ubicarla.

“Si tiene información que pueda ayudar en la búsqueda, comuníquese de inmediato a la línea 123 de la Policía Nacional”, dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

Por ahora, la Gobernación, la Secretaría de Educación, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Bomberos Cundinamarca y los miembros de organismos de rescate desplegaron un dispositivo que involucra a más de 200 personas, entre unidades especializadas, equipos técnicos y voluntarios, que rastrean por tierra, agua y aire las zonas aledañas al colegio y el río Frío.

Así mismo, el operativo continúa con sobrevuelos de drones, rastreo en áreas boscosas, patrullajes fluviales y acompañamiento psicológico a la familia.

