Gobierno y ciudadanos llegan a acuerdos para la reparación de vías en Cundinamarca.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que en las últimas horas se llegaron a acuerdos con los representantes de las comunidades que en días pasados manifestaron debido al mal estado de un tramo vial que hace parte de la concesión Perimetral de Oriente de Bogotá.

“La ANI se ha comprometido a intervenir de forma inmediata, con combos de maquinaria, los puntos de mayor afectación en los tramos viales de la Perimetral de Oriente, unidades funcionales 4 y 5, así como a atender estos corredores con materiales granulares que garanticen la durabilidad de las obras y la adecuada transitabilidad. Además, se ha comprometido con inversiones cercanas a los $16.000 millones para intervenir, inicialmente, 16 puntos críticos ya identificados. La Agencia, junto con la comunidad, el @ICCUGOB y las alcaldías, hará un recorrido por los puntos críticos a intervenir”, informó el gobernador.

Sumado a esto, se anunció que el que próximo 15 de agosto la ANI presentará la propuesta de cronograma de obras, que será armonizado con el ICCU, la comunidad y las corporaciones ambientales. “Estas últimas adelantarán mesas de trabajo para definir los trámites necesarios y asegurar que las intervenciones cumplan con los lineamientos ambientales y técnicos establecidos”.

Por su parte, la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Agencia Catastral, en articulación con la Agencia Nacional de Infraestructura, convocará a los propietarios en los cinco municipios para resolver novedades frente a la gestión predial iniciada por POB.