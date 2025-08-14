Hay nuevos cambios en la Policía Nacional: ¿cuáles son?
Luego de un análisis detallado de la trayectoria, formación y perfil de los comandantes, se definieron las nuevas responsabilidades institucionales dentro de la Policía.
Recientemente, la Policía Nacional informó cuáles serán los cambios que se van a hacer dentro de la institución.
Según mencionaron, estos ajustes se realizarán por fases para garantizar un empalme adecuado de las unidades.
La institución explicó que luego de un análisis detallado de la trayectoria, formación y perfil de los comandantes, se definieron las nuevas responsabilidades institucionales.
Le puede interesar
Estos son los cambios:
- Inspector general: brigadier general Hernán Alonso Meneses Gelves
- Comandante Policía Metropolitana de Cali: brigadier general Henry Yesid Bello Cubides.
- Director de Carabineros y Protección Ambiental: brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea
- Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga: brigadier general William Quintero Salazar
- Gerente Plan Democracia: brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante
- Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta: coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso
- Comandante Departamento de Policía Tolima: coronel Carlos Efrén Fuelagan Cabrera
- Comandante Departamento de Policía Cundinamarca: coronel Mauricio Arley Herrera Luengas
- Directora de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander: coronel Sandra Bibiana López Duque
- Comandante Departamento de Policía Santander: coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro
- Comandante Departamento de Policía Norte de Santander: coronel Jorge Andrés Bernal Granada
Escuche la entrevista completa a continuación:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles