“Deja una huella imborrable”: gobernador de Norte de Santander por el fallecimiento de Miguel Uribe
En Cúcuta, el Centro Democrático prepara una eucaristía por el eterno descanso del senador.
Cúcuta
Con mucho dolor fue recibido en Norte de Santander la lamentable noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay la madrugada de este lunes 11 de agosto.
El gobernador William Villamizar fue el primero en pronunciarse, indicando que Miguel Uribe “deja una huella imborrable” para Colombia.
Por su parte, Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta resaltó que la muerte Miguel Uribe “nos duele a todos”.
El Centro Democrático en esta región expresó también, con profundo dolor, el fallecimiento del senador. “Esta es una muerte que nos duele a todos, nos duele Colombia”, dijo la exsenadora Milla Romero.
“Hoy oramos por su alma, por la fortaleza para su familia. Es una familia que ha sufrido y hoy le toca el turno a este niño, a este jovencito que no le había hecho daño a nadie, solo quería servirle a esta patria que tanto amamos” expresó Romero.
Más información
Por su parte, el diputado por el Centro Democrático, Juan Diego Ordóñez, dio a conocer el diálogo que tuvo con el senador, días antes de su atentado. “Él tenía plena convicción, primero que la situación de Venezuela afectaba mucho el Catatumbo y al departamento (...) Sabía que teníamos que recuperar el país, recuperar el territorio, que los grupos al margen de la ley están conviviendo en nuestro territorio y más en la región del Catatumbo. Sabía de la situación de los grupos que se encuentra en el Área Metropolitana de Cúcuta que nos está afectando y él solo quería la seguridad de nuestro país. Teníamos una esperanza de tener una persona joven y trabajadora”.
El Centro Democrático prepara una eucaristía, desde zona de frontera, por el eterno descanso el senador Miguel Uribe Turbay.