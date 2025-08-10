Creciente súbita en río de Norte de Santander dejó cinco personas muertas

Hay conmoción en Norte de Santander, después que una creciente súbita sorprendiera a un grupo de bañistas en un río del municipio Salazar de las Palmas.

Las lluvias de las últimas horas sorprendieron a varias familias, quienes, junto a sus hijos, se bañaban en el sector conocido como ‘Los 7 Chorros’, del río Peralonso.

Lea también: En Norte de Santander piden al Gobierno Nacional apoyo tecnológico para detectar drones y explosivos

Cinco personas fallecieron y cinco más lograron ser rescatadas por organismos de socorro.

Las víctimas mortales fueron identificadas como:

Bianca Isabella Velandia Cristancho, de 10 años.

⁠Mariela Cristancho.

⁠Danny Stiwar Burbano Gauta, de 10 años.

Gloria Patricia Gonzales Muñoz, de 46 años.

⁠Esperanza Gauta.

Los heridos son atendidos por personal médico en el hospital del municipio.

“Desde un inicio de la emergencia, la Policía Nacional puso sus capacidades, con la única intención de rescatar a las personas. Tenemos desplegados nuestro equipo de Policía Judicial, para hacer la inspección técnica a los cadáveres y poder entregar los cuerpos a sus familiares” dijo el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander. }

Escuche W Radio en vivo aquí: