Reportan afectaciones en siete corregimientos de Los Córdoba por fuertes lluvias

La Gobernación de Córdoba confirmó una afectación en más del 50% del territorio del municipio costero Los Córdobas, donde siete corregimientos se han visto impactados por la intensidad de las lluvias. Se trata de Puerto Rey, Morindó, Galilea, La Apartada de Canalete, Jalisco, El Ébano y La Ponderancia.

Tras la emergencia, las autoridades competentes realizaron un recorrido el pasado 7 de agosto, con la finalidad de levantar el respectivo censo de damnificados. El Ébano es el punto más afectado, luego de que se desbordara la quebrada El Ébano, ocasionando graves inundaciones.

“Estamos haciendo el levantamiento de los censos de las afectaciones de las familias que fueron impactadas por esta fuerte inundación que se dio acá en el corregimiento e igualmente estamos haciendo evaluación del daño y análisis de necesidades para gestionar las ayudas humanitarias que tenemos que tramitar ante el Gobierno Nacional”, dijo el director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Córdoba, Henry Licona.

Por su parte, en la vereda Minuto de Dios del corregimiento Puerto Rey, además de la erosión costera, hubo afectación por vientos huracanados que destecharon varias viviendas.

“En el casco urbano del municipio de Los Córdoba, a pesar de las fuertes lluvias, no ha habido ningún tipo de afectación. Vamos a seguir adelante con el levantamiento de los censos”, agregó Licona.

Cabe recordar que, cerca de 14 municipios de Córdoba están en alerta por los fuertes vientos e intensas lluvias.