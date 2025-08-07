Aquí no hay presencia del ELN: gobernador de Córdoba tras grafitis que aparecieron en Chimá. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, insistió en que el departamento no habría presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que aparecieran unos grafitis alusivos al grupo guerrillero en la vía que de Chimá conduce a Ciénaga de Oro. El pronunciamiento lo hizo este 7 de agosto, en medio de la conmemoración de los 206 años de la Batalla de Boyacá y los 215 años del Ejército Nacional.

"Aquí no hay presencia del ELN ni de otros grupos armados organizados. Esa fue la conclusión del consejo de seguridad que sostuvimos con el Ministro de Defensa y la cúpula. Por eso, pedimos responsabilidad a la hora de comunicar, porque nuestros hombres están dando la vida en las zonas rurales y su labor no puede ser deslegitimada por rumores o intereses particulares”, expresó el mandatario departamental.

Por otra parte, anunció nuevas inversiones para fortalecer las capacidades del Ejército y Policía en esta sección del país.

Contexto en La W: Alertan por la aparición de grafitis alusivos al ELN en Chimá, Córdoba

"Le apostamos a invertir más de $26.000 millones en el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pporque ningún territorio puede hablar de desarrollo sin seguridad”, agregó.

Finalmente, el gobernador enfatizó en que para combatir la criminalidad se requiere de unión, la cual involucra a la ciudadanía en general, especialmente en las zonas más impactadas por el conflicto armado.

“La paz no es hablar con el delincuente. La paz es transformar los territorios con educación, empleo y dignidad, para que la ilegalidad no siga usurpando las funciones del Estado”, concluyó el mandatario.

Escuche W Radio en vivo aquí: