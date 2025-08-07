Alertan por la aparición de grafitis alusivos al ELN en Chimá, Córdoba

Montería

La Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos en Córdoba, hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen la aparición de grafitis alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Chimá. Las siglas “ELN” fueron marcadas en la vía que conecta a Chimá con Ciénaga de Oro este 6 de agosto.

“Nos informan que en el municipio de Chimá, Córdoba, en el día de hoy (6 de agosto), en algunas comunidades se han encontrado grafitis del ELN. Ante esto, requerimos a las autoridades del departamento para que validen la información y garanticen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, expresó Cordoberxia a través de la red social X.

Tras lo expuesto, La W consultó con las autoridades del municipio de Chimá, donde el secretario de Gobierno de la zona, Luis Roberto Quintana, manifestó que “efectivamente, aparecieron pintados algunos lugares de la carretera de la vía que de Chimá conduce a Ciénaga de Oro, a la altura del corregimiento de Arache y Sitio Viejo. Estamos esperando que las fuerzas militares y policiales nos confirmen esta información, de alguna presencia real de este grupo armado”.

Asimismo, este medio intentó conocer versiones por parte de la Policía en Córdoba, pero aún no se han obtenido respuestas sobre este caso.

El pasado 5 de agosto, el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, insistió en que en el departamento no habría presencia del ELN, pese al plan de expansión que tendría el grupo guerrillero desde el departamento de Antioquia.

Según el uniformado, el departamento se encontraría blindado por un “Plan Escudo” que se promueve con el Ejército Nacional.

“El departamento es una joya que ellos quieren tener, pero no han podido llegar hasta el momento por el trabajo que se viene realizando de manera articulada y por la información que vienen entregando nuestros ciudadanos, la cual nos fortalece en tiempo real”, puntualizó el uniformado en una reciente rueda de prensa ante medios de comunicación del departamento.