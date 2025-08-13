Misión médica en Norte de Santander se encuentra retenida por comunidad indígena

Norte de Santander

En las últimas horas, una misión médica conformada por la Nueva EPS y funcionarios de la alcaldía de Toledo, en Norte de Santander, fueron retenidos por la comunidad indígena U’wa.

Según información preliminar, el hecho se presentó en el corregimiento de Gibraltar, cuando la misión médica llegó al lugar para adelantar una jornada de salud.

Al parecer, dentro de la promesa de esta misión médica, estaba la entrega de varios medicamentos, pero estos no habrían sido entregados a la comunidad indígena. Razón por la cual, estos tomaron la decisión de retenerlos, hasta tanto no le lleguen sus medicamentos.

La misión médica está conformada por un médico, una enfermera profesional y varios auxiliares de enfermería, así como varios funcionarios de la alcaldía de Toledo.

Autoridades municipales y departamentales adelantan diálogos con la comunidad indígena U’wa, para que se permita la salida de los integrantes de esta misión médica. También se adelanta gestiones con la Nueva EPS para que se realice la entrega de medicamentos a esta comunidad.

Escuche W Radio en vivo aquí: