Capturan a cuatro hombres que se hicieron pasar por policías para robar casa en Barranquilla

En un operativo desarrollado por unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla fueron capturados cuatro hombres señalados de robar una vivienda en la ciudad.

Según las autoridades, los hechos se registraron en el barrio El Poblado, cuando los presuntos delincuentes ingresaron a la casa por la puerta principal, cortando una rejilla de acceso y amordazaron a las víctimas con armas de fuego para apoderarse de sus pertenencias.

De acuerdo con el informe oficial, los detenidos deberán responder por los delitos de hurto agravado y calificado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Entre los capturados se encuentra un hombre de 38 años, conocido como alias ‘Viejo Abel’, quien habría pertenecido a una estructura criminal dedicada a actividades ilícitas en el Magdalena.

Durante los operativos, se realizó la incautación de armas de fuego, municiones, un vehículo y dos chaquetas con escudos alusivos a la Policía Nacional.

“Asimismo, se recuperaron dos cadenas de oro, tres anillos de oro, un dije de oro, un arete de oro, un teléfono celular de alta gama y un DVR, elementos avaluados en más de 40 millones de pesos”, señaló la institución.

Los capturados registraron un total de 20 anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, fuga de presos, tráfico de estupefacientes, homicidio, destinación ilícita de bienes y daño en bien ajeno.