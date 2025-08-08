Rifirrafe entre el senador Carlos Meisel y el MinInterior tras manifestaciones en Barranquilla

Barranquilla

Desde Barranquilla, el Senador Carlos Meisel propuso realizar una manifestación a las afueras de la vivienda del ministro del Interior Armando Benedetti, según él por “no ser serio” y hablar contra los miembros de la bancada Caribe que se han opuesto a las reformas del Gobierno.

Meisel aseguró que, en convocatorias públicas en el centro de la ciudad, Benedetti le ha “mentado la madre” a la oposición.

En sus declaraciones, el senador incluso indicó que dicha manifestación podría ser la próxima en el territorio.

“La próxima (…) se la hacemos enfrente de la casa de Benedetti para que sea serio porque aquí llegó al Paseo Bolívar a decir y a mentarnos la madre porque le estábamos haciendo oposición algunas de sus iniciativas”, dijo.

Ante las declaraciones del senador, el Ministro del Interior se pronunció señalando que nunca ha emitido una palabra contra él y aseguró que, lo dicho por Meisel se debe a su impotencia por la cifra de asistencia de ciudadanos a las manifestaciones de ayer en la ciudad.

“Desde una manifestación de 4 gatos en Barranquilla, sola, el senador Carlos Meisel me ataca cuando nunca lo he hecho, no hay una sola palabra mía pronunciada en contra de él. Debe ser la impotencia ante la paupérrima concentración en contraste a la nuestra de más de 20 mil personas en el Paseo Bolívar en mayo”, señaló Benedetti.