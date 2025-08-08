Aerocivil confirmó inversión para el aeropuerto Cortissoz de Barranquilla

Barranquilla

Desde la Aeronáutica Civil confirmaron que se realizarán inversiones por más de $34 mil millones de pesos para el aeropuerto Ernesto Cortissoz que le presta servicios a Barranquilla.

Se espera que, las obras en la terminal aérea estén listas para febrero de 2025.

Con las mismas, se busca solucionar las problemáticas relacionadas con la iluminación y el aire acondicionado, elementos que, según la entidad, fueron entregadas en mal estado por parte del concesionario grupo Aeroportuario del Caribe.

En ese sentido, también recordaron que, la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI intervino por las situaciones en la terminal aérea, devolviendo su operación a la Aerocivil desde septiembre de 2024.

Entre las mejoras que se proyectan, se encuentra la reparación de goteras, paredes, baños y en el área de entrega de maletas.

Por otro lado, se conoció que, hasta el momento, la Aeronáutica ya ha recuperado seis muelles del aeropuerto.