Clínica Primavera suspende servicios por millonaria deuda de Nueva EPS

La Clínica Primavera de Villavicencio anunció la suspensión temporal de varios de sus servicios de atención en salud, incluyendo la Unidad de Urgencias, como consecuencia de una deuda superior a los $22.945 millones por parte de Nueva EPS.

En un comunicado dirigido a los usuarios, la institución explicó que pese a haber sostenido la operación durante los últimos meses sin los recursos necesarios, la falta de cumplimiento en los pagos ha afectado la estabilidad del equipo humano y la viabilidad financiera de la clínica.

“La falta de cumplimiento en los pagos ha generado dificultades que han comprometido la estabilidad del equipo humano que cuida de la salud de nuestros usuarios”, expresó la dirección de la Clínica Primavera.

Esta suspensión se suma a una serie de cierres parciales en otras regiones del país por razones similares. En Bogotá, el Hospital San Carlos cerró su servicio de urgencias, mientras que la Clínica de Occidente suspendió el servicio de obstetricia. En Cali, la Clínica Farallones tuvo que cerrar su unidad de neonatología.

Las alertas por la sostenibilidad financiera de clínicas y hospitales se han intensificado en medio de un panorama nacional marcado por el aumento de las deudas de varias EPS con sus prestadores. Aunque la Clínica Primavera aseguró que retomará sus servicios una vez se resuelva la situación de pagos, por ahora no hay una fecha definida para la reapertura.

Escuche W Radio en vivo aquí: