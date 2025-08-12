Preocupación en frontera por propuesta de Maduro de unir fuerzas militares de Colombia y Venezuela

Frontera

Desde Venezuela, Nicolás Maduro, explicó algunas propuestas de lo que sería la Zona Económica Binacional con Colombia y llamó mucho la atención cuando indicó que quería “Unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

“Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas. Unir a los dos gobiernos nacionales, con los ministerios. Unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo de Táchira, Zulia hasta La Guajira y lo estamos logrando, lo vamos a lograr” dijo Maduro.

Agregó que en múltiples oportunidades ha dialogado con Gustavo Petro, asegurándole que “Venezuela es un país libre de cultivos de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína y Venezuela este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o territorio”.

Resaltó que “si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder policial y militar de Colombia y Venezuela en esta Zona Número 1, podemos demostrar que como zona piloto, la liberamos de la violencia”.

Con este tipo de declaraciones, desde zona de frontera se siguen escuchando voces donde se advierte que la Zona Económica Binacional continúa con muchos vacíos frente a esta propuesta que firmaron ambos gobiernos.

Empresarios en Norte de Santander cuestionan la Zona Económica Binacional por falta de socialización

Iván Gelves, empresario del área de la construcción en zona de frontera, asegura que es importante que se socialice la iniciativa entre Colombia y Venezuela. Enfatizó que hay mucha desconfianza por la poca información que se conoce de la Zona Económica Binacional.

“Toda la expectativa que trate de beneficiar la frontera, los cucuteños y los nortesantandereanos tenemos que darle la bienvenida” dijo Gelves.

Sin embargo, enfatizó el temor que sienten, al no haber claridad por la manera como se llevará a cabo esta Zona Económica Binacional. “El tema es que anuncien cosas sin la legalización adecuada, que todos los empresarios podamos mirar y leer qué beneficios traen para esta región”.

Pidió este empresario del área de la construcción, “que no sean más expectativas que al final traigan otras cosas, que a la mente de cualquier ciudadano pueda sobre pesar, que vienen otras cosas que no benefician nuestra industria, nuestra frontera y nuestro país”.

Indicó que, como empresarios de esta zona fronteriza, está a la espera de conocer esas normas que tendrá esta unión económica entre ambos países.

Resalta que son ellos, los empresarios de frontera, quienes van a recibir las consecuencias, positivas o negativas, de esta zona.