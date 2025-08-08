Comunidad en zona rural del Catatumbo está a punto de quedarse incomunicada

Catatumbo

La comunidad en el corregimiento La Gabarra, del municipio de Tibú, en Norte de Santander, denuncian que están a punto de quedarse incomunicados por el mal estado de uno de sus puentes.

Nelson Correa, presidente de la JAC, pidió colaboración de las autoridades departamentales y municipal, para que se atienda con urgencia el mal estado de uno de los puentes vehiculares que comunica al casco urbano de Tibú con su territorio.

“Desde hace dos o tres meses venimos anunciando esta problemática” dijo el líder comunal.

“Se le ha pasado varias quejas, denuncias, reportes a la alcaldía, a la gobernación. El año pasado la gobernación mando a hacer una inspección de todos estos puentes y quedó eso licitado, quedó radicado, pero al día de hoy no ha llegado ningún apoyo o no ha llegado nadie que venga y renueve ese puente”, aseguró.

Enfatizó que un segundo puente ubicado sobre este tramo vial, “también está intransitable”.

Pidió atención oportuna y no esperar que el puente termine colapsando y centenares de familias se vean afectadas.