“Estaba soleado, no había alertas”: Alcalde de Los Patios por creciente súbita que dejó cinco muertos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Estaba soleado, no había alerta”: Alcalde de Los Patios por creciente súbita que dejó cinco muertos

Una vez finalizó el festival de bandas marciales, padres de familia y estudiantes tomaron la decisión de ir al río, aprovechando el día soleado que se vivía en Salazar de las Palmas.

Sin embargo, una creciente súbita los sorprendió, dejando como saldo cinco personas muertas, entre ellas dos menores de edad. Cinco personas más resultaron heridas.

Puede leer: Creciente súbita en río de Norte de Santander dejó cinco personas muertas

“Lamentamos lo sucedido. El día de ayer, sobre las 5:00 P.M. me fue informado de lo sucedido. Yo viaje hacia Salazar de las Palmas, donde me reuní con la secretaria de gobierno de allá, el inspector de policía y la Defensa Civil y me informan que en ningún momento había una advertencia que esto pudiera suceder”, dijo a W Radio Alexi Valencia, alcalde del municipio de Los Patios.

Aseguró el mandatario que, en la reunión con las autoridades de Salazar, le informaron que había más de 100 menores de edad, con sus familias, disfrutando del río. “Me dicen que fue de un momento a otro que se presentó esta creciente y lamentablemente perdieron la vida estas cinco personas del municipio de Los Patios”.

Le puede interesar: Exfuncionarios de la Gobernación de Arauca fueron liberados tras haber sido secuestrados por el ELN

Las cinco personas heridas “me informan que no están graves y son atendidas en un centro de salud del municipio de Los Patios”.

Se espera que, en las próximas horas de este domingo, los cuerpos de las víctimas sean entregados a sus familiares.