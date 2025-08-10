Exfuncionarios de la Gobernación de Arauca fueron liberados tras haber sido secuestrados por el ELN

Las autoridades recibieron información sobre el secuestro de un exfuncionario de la Gobernación de Arauca y dos hombres que integraban su esquema de seguridad, a manos del Grupo Armado Organizado ELN.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se habría registrado en la vía que de Arauca conduce al municipio de Tame, donde hombres armados, que se identificaron como integrantes del ELN, interceptaron el vehículo en el que se movilizaban las víctimas, obligándolas a descender y privándolas de su libertad.

Tropas de la Décima Octava Brigada y del Gaula Militar, en coordinación con la Policía Nacional, activaron los protocolos y mecanismos de búsqueda, así como todas las capacidades de inteligencia militar con que cuenta el Ejército Nacional, con el objetivo de ubicar a los secuestrados.

Tras 24 horas de búsqueda, los captores decidieron liberar a las tres personas. Una vez se logró el contacto, se les brindó acompañamiento y seguridad.