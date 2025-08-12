Actualidad

Policía Nacional destruye refinería clandestina en Putumayo

Autoridades incautaron más de 6.000 galones de crudo ilegal

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, realizó una operación en el municipio de Orito Putumayo.

Se descubrió una estructura criminal que delinquía instalando válvulas clandestinas para extraer hidrocarburos, destinando estos recursos a financiar actividades ilícitas como el narcotráfico.

Se logró inhabilitar una refinería ilegal, la destrucción de un tanque marciano y una piscina desmantelada utilizada para almacenamiento, además la incautación de 6.181 galones de crudo. Estas acciones afectaron significativamente la cadena logística y las ganancias de los grupos delictivos, con pérdidas estimadas en más de 170 millones de pesos mensuales.

Con este operativo se evitó la destrucción de aproximadamente 5 hectáreas de bosque nativo, la desaparición de especies endémicas y la contaminación de los recursos hídricos en esta zona selvática del Putumayo. De igual forma, se protege el equilibrio ecológico y se garantiza el bienestar de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad, la lucha contra los delitos ambientales y la desarticulación de estructuras criminales que amenazan los recursos naturales, garantizando así un entorno más seguro y sostenible para todos.

