Soldados rescatistas del Ejército intensifican búsqueda de menor desaparecida en Cajicá

Con equipos especializados en búsqueda y rescate, perros entrenados y el apoyo de medios aéreos, la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional se sumó a la operación para encontrar a Valeria Afanador, una niña de 10 años que se encuentra desaparecida en el municipio de Cajicá desde el pasado 12 de agosto.

En el lugar se encuentran desplegados soldados especializados en búsqueda y rescate con capacidades diferenciales.

“Durante la búsqueda, se ha realizado reconocimiento aéreo en un radio de dos kilómetros. Adicionalmente, se encuentran un socorrista militar y dos perros entrenados: uno para búsqueda específica y otro para rastreo en área abierta”.

Actualmente, varios equipos trabajan de manera simultánea en diferentes puntos estratégicos, verificando posibles rutas de desplazamiento con el apoyo de los caninos. Así mismos, buzos de bomberos realizan la inspección del río.

