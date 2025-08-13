Reactivan búsqueda de menor de edad desaparecida en el municipio de Cajicá

Bogotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que desde horas de la madrugada de este miércoles se reactivó la búsqueda de la niña de 10 años Valeria Afanador , reportada como desaparecida ayer en la mañana en la vereda Río Frío, municipio de Cajicá, mientras estaba en su colegio.

Y agregó: “Con la presencia y coordinación de Bomberos Cundinamarca, estamos apoyando las labores para dar con su paradero. Si tiene información que pueda ayudar en la búsqueda, comuníquese de inmediato a la línea 123 de la Policía Nacional. Seguiremos acompañando y respaldando todos los esfuerzos para encontrar a Valeria y regresarla con sus familiares”.

Por su parte, la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, quien lidera la búsqueda de la menor, entregó unas características de la niña para lograr identificarla.

Características:

Estatura aproximada: 1,32 metros

Contextura: delgada

Rasgos asociados a síndrome de Down

Dificultad para hablar

Vestía uniforme institucional, sudadera azul rey al momento de su desaparición

Las autoridades pidieron a quien tenga información sobre su paradero comunicarse a los números 300 609 9512 o 322 348 1136.