Ofrecen recompensa de 20 millones de pesos por información que permita dar con Valeria Afanador

La Administración Municipal de Cajicá informó que, en el marco de las acciones para dar con el paradero de la menor de edad Valeria Afanador Cárdenas, se ha dispuesto una recompensa de 20 millones de pesos para quien suministre información veraz que permita su ubicación.

La menor de 10 años desapareció el pasado martes a las 10:30 justo cuando se encontraba en su colegio que colinda con la vereda Río Frío.

A la hora continúan las labores de búsqueda de la menor desaparecida por parte de las autoridades departamentales, completando 29 horas de trabajo de los diferentes entes operativos para dar con el paradero de Valeria.

¿Cómo reconocer a Valeria Afanador Cárdenas?

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, quien lidera la búsqueda de la menor, entregó unas características de la niña para lograr identificarla.

Características:

Estatura aproximada: 1,32 metros

Contextura: delgada

Rasgos asociados a síndrome de Down

Dificultad para hablar

Vestía uniforme institucional, sudadera azul rey al momento de su desaparición

Las autoridades pidieron a quien tenga información sobre su paradero comunicarse a los números 300 609 9512 o 322 348 1136.

Consultora educativa del colegio en donde desapareció menor en Cajicá habló en La W

En los micrófonos de W Radio habló Andrea Medina, consultora educativa del Colegio Campestre Los Laureles en Cajicá, lugar en el que desapareció Valeria Afanador, una menor de 10 años con síndrome de Down.

Medina aseguró que es una situación que los tiene desconcertados y que nunca se había presentado una situación como esta.

“A ella le gusta esconderse, es una niña con síndrome de Down. Es la primera vez que pasa esto en el colegio en 24 años”, indicó.

Sumado a esto, la consultora indicó que desde el colegio están prestando toda la ayuda a las autoridades para dar con el paradero de la niña.

