Interpol emite circular amarilla para ubicar a Valeria Afanador

Bogotá

Se cumplen más de ocho días de la desaparición de Valeria Afanador, la menor de edad de 10 años de quien no se tiene rastro luego de estar en su colegio en el municipio de Cajicá. Ante la situación, Interpol emitió circular amarilla para dar con su localización.

Lea más: Pese a recompensa, no hemos recibido información: Sec. de Seguridad de Cajicá sobre Valeria Afanador

Recompensa por información veraz que ayude a encontrarla

Cabe recordar que, este fin de semana, se conoció que aumentó la recompensa para quienes den información veraz que permita dar con el paradero de Valeria Afanador Cárdenas.

Le puede interesar Aumentó a 70 millones de pesos la recompensa por información de la menor Valeria Afanador

Así las cosas, entre la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Cajicá se ofrece una recompensa conjunta de $70 millones por información que permita ubicarla.

“Si tiene información que pueda ayudar en la búsqueda, comuníquese de inmediato a la línea 123 de la Policía Nacional”, dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

Operativo de búsqueda

Por ahora, la Gobernación, la Secretaría de Educación, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Bomberos Cundinamarca, el Ejército Nacional y los miembros de organismos de rescate desplegaron un dispositivo que involucra a más de 200 personas, entre unidades especializadas, equipos técnicos y voluntarios, que rastrean por tierra, agua y aire las zonas aledañas al colegio y el río Frío.

Así mismo, el operativo continúa con sobrevuelos de drones, rastreo en áreas boscosas, patrullajes fluviales y acompañamiento psicológico a la familia.