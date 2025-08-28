Defensoría alerta graves fallas de varias entidades en la búsqueda de Valeria Afanador

La Defensoría del Pueblo concluyó, en un informe, que hubo múltiples fallas en la búsqueda de Valeria Afanador, la niña desaparecida el pasado 12 de agosto. El organismo cuestionó la tardanza del colegio para reportar su ausencia a las autoridades y criticó que las instituciones encargadas no exploraran de inmediato todas las hipótesis del caso.

Según el informe, la institución educativa perdió un tiempo valioso al dedicar cerca de tres horas a buscar a la menor por su cuenta antes de contactar a las autoridades. Ese retraso impidió que se activaran de inmediato controles en las entradas y salidas del municipio o en los medios de transporte, acciones que pudieron aumentar las posibilidades de localizarla.

La Defensoría también señaló que las autoridades limitaron su búsqueda a una sola hipótesis, sin dar aviso inmediato a la Fiscalía ni activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente, lo que representó una vulneración de los derechos de la niña. Además, se tardaron siete días en emitir la Notificación Amarilla de Interpol, herramienta clave para localizar personas desaparecidas a nivel internacional.

El organismo denunció que tampoco se activó a tiempo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a pesar de que la ley exige una respuesta inmediata y coordinada cuando se trata de menores de edad, especialmente en casos de niños en situación de discapacidad como Valeria.

La Defensoría advirtió que estas omisiones pueden acarrear responsabilidades disciplinarias y administrativas para las entidades involucradas, pues se ignoraron normas claras que priorizan la protección de los derechos de los niños.

La familia también denunció falta de comunicación por parte de la Fiscalía. Según el padre de Valeria y el secretario municipal de Seguridad y Convivencia, la Fiscalía Delegada ante Jueces del Circuito Especializados no ha establecido contacto directo con ellos, no ha recibido información clave sobre el caso más allá de las grabaciones entregadas por el colegio ni ha emitido una orden judicial para recoger el material de las cámaras de seguridad del municipio, lo que retrasa aún más la investigación.

