¿Qué plantea la nueva propuesta de reforma tributaria de Gustavo Petro?

Con el inicio del nuevo periodo legislativo, el último del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda reveló algunos de los puntos que trae la nueva propuesta de reforma tributaria que buscaría recaudar más de 26 billones de pesos.

¿Cuáles son los puntos clave de la propuesta de reforma tributaria del Gobierno Petro?

Son cuatro puntos centrales con los que el Gobierno Nacional busca recaudar los 26.3 billones de pesos:

Revisar integralmente los beneficios tributarios del IVA aplicados al consumo de bienes y servicios que hoy consumen mayoritariamente las personas con mayores ingresos.

Gravar consumo de licores y tabaco , considerando las externalidades negativas que generan.

Incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio.

Fortalecer los esquemas de tributación del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y de los impuestos saludables.

Asimismo, aunque no los mencionaron, hay dos puntos que también podrían ingresar en la reforma tributaria para el 2026: el Gobierno podría tocar el IVA a los juegos de azar y de suerte en línea (apuestas), también aumentar el impuesto a las iglesias.

Precisamente, Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, analizó en W Radio esta nueva propuesta de reforma tributaria y las implicaciones que tendría para los colombianos el recaudo de 26.5 billones de pesos.

“No veo posibilidades políticas en este trecho final del Gobierno de que se aplique una reforma tributaria de esta magnitud (…). Vaticino que habrá un encontronazo con el Congreso, no me sorprendería que termine siendo aprobado por decretazo”, afirmó.

De la misma manera, Restrepo aseguró que es “irrisorio” que el Gobierno pretenda sacarles 26 billones a los colombianos en un año electoral. Además, comentó que el problema de la administración Petro es que “está gastando mucho más de lo que recibe en impuestos y de lo que se puede endeudar”.

¿Cuáles son los puntos de la reforma tributaria que el Gobierno no estaría dispuesto a recortar?