Angélica Lozano asegura que Gobierno Petro está presentando un presupuesto inflado: “bomba fiscal”

La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde y miembro activo de las comisiones económicas, junto a otros congresistas se reunieron con el presidente Gustavo Petro para plantear la posibilidad de que haya una reducción en el presupuesto general de la Nación para 2026. Sin embargo, explicó que no hubo un acuerdo.

“Varios congresistas mencionaron que sí habría la posibilidad de bajar el monto del presupuesto, pero el Gobierno no muestra señales de disposición y tampoco reconoce que el 17 de julio dijo otra cosa (…) entonces hace un año presentan un marco fiscal y un presupuesto completamente descuadrado, al romper la regla fiscal sinceraron cuentas, pero ahora las vuelven a alterar”, afirmó.

Lozano añadió: “veo un presupuesto general inflado, que llama a 240 billones de pesos de deuda nueva, que presenta una tributaria por 26 billones de pesos el último año del Gobierno, y le dije al presidente que eso había hecho Duque, pero no mencionaron o no dieron señas de modificar el monto, admitió que recortaría concesiones viales”.

Por último, la senadora de la Alianza Verde reveló que el Gobierno Petro está evaluando si se presenta al Congreso de la República una ley de financiamiento o una reforma tributaria.

“Si es financiamiento, es para cubrir un hueco del presupuesto que se presentaría desfinanciado; Si es tributaria es para agregar algo adicional, pero la realidad es que quieren poner impuestos por 26 billones de pesos que presentan un presupuesto inflado y que le está dejando una bomba fiscal al próximo gobierno. No están raspando la olla, se llevaron la olla”, sostuvo.