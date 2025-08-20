Presupuesto de 66 billones para el sector Defensa en 2026 fue explicado

Ante la comisión segunda de la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, reconoció que el país requiere mayores capacidades en seguridad, razón por la cual se busca gestionar más recursos para el sector Defensa.

“Reconocemos que hay situaciones delicadas que debemos atender en un contexto cada vez más complejo, pero si queremos más seguridad, hay que invertir. La Seguridad es un catalizador que permite mejor inversión, mejor desarrollo y mejor avance”, advirtió el jefe de la cartera de Defensa.

Sánchez destacó la necesidad de fortalecer las capacidades en lo que tiene que ver con los componentes de inteligencia, mando y control, movimiento y maniobra; así como la urgencia por modernizar equipos y sistemas de defensa.

El representante del Gobierno Nacional explicó que, del total del presupuesto del sector Defensa, el 79% va dirigido a financiar el gasto de personal activo, asignaciones de retiro y funcionamiento del Sistema de Salud de la Fuerza Pública, el 13 % corresponde a los gastos de funcionamiento y la operación propia de las unidades militares y policiales, el 6% cubre los gastos por el pago de sentencias judiciales, y el 2% corresponde a operaciones comerciales del Sector Defensa.

Frente a la ejecución presupuestal de la presente vigencia, Pedro Sánchez informó que del total de los recursos asignados (60 billones de pesos) el 50% del monto asignado a las obligaciones ya fue ejecutado, así como el 58.2% de los recursos designados al área de compromisos.

