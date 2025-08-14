“La Fuerza Pública está desplegada para garantizar las elecciones de 2026”: MinDefensa

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que la estrategia para las elecciones de 2026 contempla medidas colectivas, orientadas a generar un ambiente de tranquilidad en los territorios.

“Nuestras fuerzas militares están desplegadas para garantizar el libre desarrollo de la actividad democrática. En 24 departamentos ya están los diferentes precandidatos o los diferentes congresistas para adelantar toda su actividad política y eso corresponde a 81 municipios en las zonas más priorizadas para ello” explicó el Ministro Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa informó que para el normal desarrollo de estas actividades de proselitismo se han desplegado más de 3.500 policías.

Sánchez anunció que la próxima semana se reunirá con las bancadas de distintos partidos políticos a fin de dar a conocer el diagnóstico de posibles alertas de seguridad, por parte del Centro Integrado de Información de Inteligencia Electoral.

Frente al atentado al representante a la Cámara, el Gobierno advirtió que está a la espera de confirmar una información de inteligencia que indicaría que tras la reacción de las tropas del Grupo Liviano de Caballería No. 6 en el sitio donde ocurrieron los hechos, varios alzados en armas de las disidencias habrían huido con heridas producto del combate sostenido con la tropa.

“Este año hemos neutralizado en el departamento de Huila, más de 300 integrantes de los grupos criminales” señaló el Ministro Pedro Sánchez y recordó que recientemente la Fuerza Pública ha golpeado a la estructura de ‘Iván Mordisco’ con la neutralización de alias ‘Cholinga’ y ‘Libardo’, dos de sus cabecillas principales.

