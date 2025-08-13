Representante Julio César Triana denunció intento de atentado: su vehículo fue impactado por bala
El representante de Cambio Radical afirmó que aún no ha recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército
El representante de Cambio Radical, Julio César Triana, denunció que fue víctima de un intento de atentado mientras se movilizaba en su vehículo.
“Nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata. Vengo con los policías de la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército. Recibimos varios impactos”, dijo.
El Partido Cambio Radical rechazó el atentado: “En repetidas ocasiones hemos denunciado las amenazas en su contra, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas necesarias para su protección” y responsabilizaron al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles