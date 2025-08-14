“La zona tiene presencia de grupos del narco de Iván Mordisco”: Petro tras atentado a congresista

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al atentado que sufrió el congresista de Cambio Radical, Julio César Triana, quien denunció a través de redes sociales que fue víctima de un ataque con fusil por parte de hombres armados en el departamento del Huila.

“Nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata. Vengo con los policías de la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía, ni del Ejército. Recibimos varios impactos”, dijo Triana tras el ataque.

Lea también: Representante Julio César Triana denunció intento de atentado: su vehículo fue impactado por bala

Sin embargo, el presidente Petro aseguró que el congresista Triana fue evacuado por parte del Ejército Nacional en helicóptero. Por eso añadió que las tropas “se encuentran en combate con los autores del atentado. La zona tiene presencia de los grupos del narco de Iván Mordisco”.

El Partido Cambio Radical rechazó el atentado: “En repetidas ocasiones hemos denunciado las amenazas en su contra, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas necesarias para su protección” y responsabilizaron al gobierno del presidente Gustavo Petro.