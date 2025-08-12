MinDefensa y MinTransporte anuncian plan para reforzar la seguridad de corredores

Desde el Ministerio de Defensa informaron que este año se han incautado cerca de 100 toneladas de estupefacientes en las carreteras del país, equivalente al 25% del total de los decomisos a nivel nacional.

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suarez, y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dieron detalles del plan con el que se pretende salvaguardar la vida de los transportadores y demás usuarios de las vías.

“Casi el 60% de las acciones criminales en carreteras ocurren por el Eln. Luego vienen las disidencias criminales, y por último, el ‘clan del golfo’. Frente a ello determinamos y priorizamos las áreas donde debemos enfocar el mayor esfuerzo y las capacidades diferenciales que debemos colocar allá”, explicó el ministro Pedro Sánchez Suárez.

Se anunció que se pretende aumentar la presencia de efectivos de fuerza pública en la Vía Panamericana, la Vía Quibdó-Medellín y el corredor vial del sur del Cesar.

Ademas se usarán drones, anti drones y vehículos tácticos, y se publicará un cartel de los más buscados con los rostros de los que cometen delitos relacionados con hurto y piratería terrestre en las vías del país.

Por último se reveló que entre 2024 y lo corrido del presente año 19 estructuras criminales han sido desarticuladas, 11 de ellas relacionadas con piratería terrestre, 5 con ilegalidad en el transporte y 3 con hurto de pasajeros, dejando como resultado la captura de 105 personas.