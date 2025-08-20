“¿El procurador me saca del lado del presidente Petro por orden de Benedetti y sus secuaces”?: Saade

“¿El procurador me saca del lado del presidente Petro por orden de Benedetti y sus secuaces”?: se preguntó Alfredo Saade. Foto: Colprensa/ EFE.

Luego de que la Procuraduría General de la Nación, con la firma de sus tres procuradores instructores, determinara ejecutar la suspensión provisional por tres meses en contra del jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, el funcionario sancionado se pronunció tras conocerse la decisión. Saade cuestionó que Laura Sarabia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, tuviera algo que ver con el fallo.

“Me acabo de enterar de que la Procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto: ¿A quién tan poderoso le quite el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? ¿El esposo de Laura Sarabia que trabaja en la Procuraduría intervino? ¿El procurador me saca del lado del presidente Petro por orden de Benedetti y sus secuaces? (…) A qué le temen?”, añadió Saade.

También aseguró que el debido proceso “me fue violado y con mis abogados llegaremos hasta las últimas instancias esto apenas comienza y todo saldrá a la luz. ¿Me hicieron presidente como a Petro en su época? La historia lo dirá”.

Sin embargo, tras la declaración del jefe de Despacho de la Presidencia de la República, el ministro del interior, Armando Benedetti, negó que tuviera algo que ver con la decisión de la Procuraduría General de la Nación: “nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”.

La decisión contra Saade, según fuentes consultadas, se fundamentó por cuenta de la polémica en torno a sus presuntas injerencias indebidas en el caso de los pasaportes, donde de acuerdo con testimonios, que se ratifican en la decisión firmada y ejecutada en las últimas horas, se considera un riesgo su continuidad en el cargo.

Fuentes enteradas del caso indicaron a La W que la determinación de ejecutar la orden de suspensión provisional se produjo al encontrar que a la fecha el pastor Saade presuntamente no había presentado su carta de renuncia al cargo como jefe de despacho aún y al parecer seguía ejerciendo sus funciones.

