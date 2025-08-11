80% de Presupuesto 2026 es inflexible, pero Gobierno puede recortar hasta $ 31 billones: Bancolombia

El presupuesto es uno de los proyectos más importantes que se discutirá en este periodo en el Congreso. De hecho, las discusiones se darán esta semana y el pulso entre el Congreso y el Legislativo definirá si es aprobado o expedido vía decreto.

En el marco de esto, un informe publicado por Bancolombia revela que aunque más del 80% del presupuesto del país está sujeto a inflexibilidades, el Gobierno podría hacer un esfuerzo de austeridad real en el gasto de entre $ 11 y $ 31 billones para contener el deterioro fiscal, sin afectar sus obligaciones constitucionales ni sociales (servicio de la deuda, salarios públicos, las transferencias al SGP, pensiones y salud y las vigencias futuras).

“Si bien la porción flexible y discrecional del PGN 2026 apenas alcanza un 17% del monto total propuesto, nuestro análisis sugiere que es suficiente para hacer un esfuerzo de austeridad que oscile entre los $ 11 y los $ 31 billones”, resaltó el estudio.

El estudio señala que el servicio de la deuda, los gastos personales, las transferencias al SGP, el sistema de pensiones y de salud y las vigencias futuras sumarían cerca de $ 460 billones, según las previsiones del Gobierno.

De este modo, el recorte podría darse con un leve incremento del salario mínimo.

“Aunque los gastos de personal hacen parte de las partidas inflexibles, su determinación está afectada por el avance del salario mínimo. Este rubro pesa cerca del 12% en el PGN 2026 y, si bien constitucionalmente es mandatorio que crezca con la inflación, el Gobierno prevé un crecimiento de 7,9% anual. Así, los incrementos onerosos del salario mínimo que han sido decretados en los últimos años tienen, cuanto menos, unas implicaciones fiscales indeseables”, señaló el informe de la entidad financiera.

A ello agregó que es “posible llevar el monto flexible hasta niveles de 3,3% del PIB ($ 66 billones) sin mayores traumatismos en la economía. Si bien esto implica un ajuste elevado en el presupuesto, es un esfuerzo necesario y factible en el corto plazo que demostraría contundentemente el compromiso de consolidación fiscal del Gobierno”.

Recordemos que la propuesta del Gobierno para el presupuesto asciende a un monto de $ 557 billones, en donde cerca del 83% de los rubros corresponden a partidas inflexibles.