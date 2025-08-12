Empresarios advirtieron que presupuesto para el próximo año no habrá manera de financiarlo.

El presidente de la andi, Bruce Mac Master, señaló que el presupuesto previsto de 553 billones para el próximo año va a ser incumplible y genera preocupación, por lo que hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional.

“Para el cual no vamos a tener recursos con los cuales, de alguna forma, se le están enviando señales equivocadas al país porque Colombia no va a tener 553 billones. No vamos a tener tampoco forma de financiarlo. De manera que yo creo que al gobierno hay que hacerle un llamado de que sea consciente de que, si bien es cierto que se va el 7 de agosto del año 2026, todas las consecuencias de sus actos y sus decisiones mal tomadas, digamos, van a ser responsabilidad de ellos”, indicó el dirigente gremial.

Mac Master señaló que las alertas emitidas por la Contraloría frente al tema son oportunas, teniendo en cuenta las implicaciones que tendría su aprobación.

“Me refiero a los temas presupuestales, fiscales, de salud, a los temas de educación, a los temas de energía y de capacitación energética de nuestro país, ni hablar de los temas de seguridad y de temas internacionales”, añadió.

La discusión para el presupuesto del próximo año se dará la próxima semana en el Congreso.

