“No me sorprendería que la apruebe por decreto”: Juan Restrepo sobre nueva reforma tributaria

El pasado 19 de agosto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el debate del presupuesto general para 2026 ante el Congreso de la República, explicó la nueva reforma tributaria que el Gobierno radicará en los próximos días y con la que esperar recaudar 26,3 billones de pesos.

Es por eso que, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, estuvo en los micrófonos de W Sin Carreta y comentó esta nueva reforma tributaria del Gobierno Petro.

¿Es pertinente la reforma?

De acuerdo con Restrepo, es poco probable que sea aprobada por el congreso, ya que la relación Gobierno-Senado se ha deteriorado mucho. Además, explicó que esta nueva reforma es tres veces más grande que la que fue aprobada en el primer año de mandato.

“Ante el posible encontronazo con el Congreso, no me sorprendería que la apruebe por decreto”, dijo.

Impuesto al licor y al tabaco

La nueva reforma tendría en el punto de mira al licor y al tabaco, sin embargo, para que esto suceda, según el exministro, se tendría que hacer una reforma constitucional.

“En la constitución del 91 se reservó la producción de licores a los departamentos, si se quiere cambiar, hay que modificar la constitución (…) no es posible que en 10 meses se pueda hacer esto", aseguró.

¿Se ataca a la clase media?

Finalmente, aseguró que el Gobierno está gastando muchos más de lo que recibe y de lo que se puede endeudar. Actualmente, los mercados internacionales están mirando con desconfianza la economía del país.

“Si se aprueba la reforma a la clase media, le tocará un coletazo no despreciable”, concluyo.