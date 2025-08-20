Listo el decreto con el que se designa nueva gobernadora (e) del Magdalena

Ya hay una nueva gobernadora encargada para el Magdalena. Se trata de Ingris Mireles Padilla, quien reemplazará a Rafael Martínez quien fue destituido de su cargo por doble militancia.

Padilla, quien se desempeñaba como secretaria del Interior departamental, asumirá las funciones hasta el mes de noviembre cuando se convoquen nuevas elecciones.

Ingris Padilla estaba incluida en una lista junto a Denis Rangel Lozano (secretario de Hacienda) y Jenny Marcela Camacho Neuto (jefa de la Oficina de Contratación).

De hecho, en un comunicado, Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, solicitó al presidente Petro respetar la terna, apelando al artículo 303 de la Constitución y la Ley 2200 de 2022, que regulan el reemplazo de gobernadores pertenecientes a partidos o movimientos políticos.