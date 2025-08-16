Ingris Padilla es la nueva gobernadora encargada del Magdalena

Foto: Ingris Padilla, gobernadora encargada del Magdalena junto al presidente Gustavo Petro / Presidencia.

El pasado viernes 16 de agosto, el presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con Ingris Mirelda Padilla García, quien será la gobernadora encargada del departamento de Magdalena.

Este nombramiento se produjo tras declararse la inhabilidad en la elección de Rafael Martínez por doble militancia.

Padilla era la actual secretaria del Interior del Magdalena y fue designada como gobernadora encargada desde la salida de Martínez.

La nueva mandataria departamental estará al frente del cargo hasta las elecciones atípicas que están programadas para el próximo 9 de noviembre.

