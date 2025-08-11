Gobernador de California advirtió a Trump de no jugar con el mapa congresional de EE.UU.

El gobernador Gavin Newsom habla en la oficina de Google en San Francisco el 7 de agosto de 2025. (Foto de Tayfun Coskun/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, advirtió este lunes al presidente estadounidense Donald Trump y a los gobernadores republicanos de que pongan fin a sus planes de redistribución de distritos, o se verá obligado a hacer lo mismo en el estado para detener la avanzada conservadora.

En una carta dirigida al mandatario, Newsom avisó a Trump que está “jugando con fuego” al intentar adelantar la redistribución de distritos congresionales para retener la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término del próximo año.

El presidente ya abrió un campo de batalla en Texas, donde los republicanos quieren asegurar al menos cinco escaños adicionales, lo que ha desatado una revuelta demócrata.

En su misiva al presidente estadounidense, Newsom dijo que California “no puede quedarse de brazos cruzados” mientras Texas y otros estados liderados por el Partido Republicano buscan realizar una redistribución de distritos.

“Si no se retiran (los proyectos), me veré obligado a liderar un esfuerzo para rediseñar los mapas en California y así compensar la manipulación de los mapas en los estados republicanos”, declaró Newsom.

El gobernador demócrata, quien se perfila como una opción para la presidencia estadounidense en 2028, ha indicado que, si los republicanos cancelan sus iniciativas, con gusto California hará lo mismo, y “la democracia estadounidense se beneficiará de ello”.

En su carta, Newsom afirmó que los mapas de distritos deben ser elaborados mediante “esfuerzos independientes y liderados por la ciudadanía” como se ha implantado en el llamado Estado Dorado.

La Casa Blanca no ha respondido públicamente a la misiva de Newsom.

