Trump mencionó a Bogotá entre las ciudades más inseguras y dijo que hay “muchas drogas”

Este lunes, 11 de agosto, el presidente Donald Trump mencionó brevemente a Colombia, puntualmente a Bogotá, en una rueda de prensa en la que aseguró que Washington D.C. será “liberada”.

Término que usó para referirse a su objetivo de lograr disminución del crimen, la violencia y la suciedad, anunciando que pondrá a la Policía del Distrito bajo control federal y desplegará a la Guardia Nacional.

En el material distribuido por la Casa Blanca, se incluye un gráfico con la tasa de homicidios de 2024 por cada 100.000 habitantes en diez capitales del mundo. Washington, D.C. encabeza la lista con cerca de 29 homicidios, luego aparece Bogotá, sobre la cual dijo brevemente “muchas drogas”, que supera un número de 15 casos. Después aparecen otras ciudades como Ciudad de México, Islamabad, Lima, entre otras.

Trump presentó la comparación como parte de su argumento para justificar la intervención federal en la capital estadounidense, prometiendo que “el crimen y la escoria desaparecerán” y que la ciudad será “segura y hermosa de nuevo”.

Durante la primera mitad de 2025, Washington, D.C. contabilizó 96 homicidios, lo que equivale a un asesinato cada dos días en la capital del país. Esa cifra representa una tasa de homicidios per cápita nueve veces superior a la de Nueva York.

A esto se suma que, en promedio, en D.C. se cometen ocho crímenes violentos diarios, una cifra que las autoridades consideran inaceptable.