“Estamos estudiando todos los documentos”: magistrado Ibáñez sobre futuro de reforma pensional

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se refirió al futuro de la reforma pensional y afirmó que avanzan en el estudio de los documentos y pruebas que fueron decretadas con el fin de presentar la ponencia ante la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Le puede interesar: Procurador respalda reforma pensional y le dice a la Corte que la Cámara corrigió vicios de trámite

“Estamos estudiando todos los documentos que fueron entregados para que con fundamento en ello enviarlos a la Sala Plena para que los estudie y tome la determinación que corresponda porque ese asunto no es del ponente sino de la Sala Plena” dijo el magistrado Ibáñez.

Asimismo, se refirió a la inasistencia del presidente Gustavo Petro al evento de la Jurisdicción Constitucional, señalando que, (contrario a lo que se había expuesto en la agenda del mandatario en la que se expuso una reunión de trabajo sobre la Autopista Norte), la no presencia del jefe de Estado se debe a inconvenientes de salud.

En contexto: Banco de la República pide a Corte que si avala la reforma pensional difiera su entrada en vigencia

“Sé que tiene problemas de salud, pero de todas formas estamos muy atentos con él. Este es un evento de cordialidad, de concordia, de respeto, lastimosamente no viene” dijo.

Adicionalmente, agregó que en su criterio las relaciones con el gobierno están en muy buen estado y cada poder haciendo lo que le corresponde.