“Tenemos la convicción de que el Tribunal entenderá la inocencia de Álvaro Uribe”: Jaime Lombana

Jaime Lombana, abogado defensor de Álvaro Uribe, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta, y habló sobre la orden de libertad inmediata a favor del expresidente solicitada por el Tribunal Superior de Bogotá, revocando la prisión domiciliaria que impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, al dictar sentencia de primera instancia.

“Esta es una decisión que recibimos con mucha alegría, nos entristecía verlo preso, injustamente detenido, para nosotros es satisfactorio esto”, dijo.

Sin embargo, fue enfático en mencionar que están en espera de que en la segunda instancia del derecho de apelación, el Tribunal Superior entienda la inocencia de Uribe Vélez.

“Álvaro Uribe no sabía lo que estaba sucediendo y las pruebas demuestran que no se cumplen los tipos que imputó la Fiscalía. Ellos siempre pedían que se dijera la verdad pero lo que solicitaba Uribe era que fueran a declarar para que los magistrados interrogaran a esos testigos”, contó.

Incluso dijo que si bien “es un motivo de alegría”, lo recibieron con ponderación, con mesura, porque “la decisión importante es el recurso de apelación que es el eje neutral del proceso”.

¿La decisión del Tribunal genera un precedente para el sistema judicial colombiano?

De acuerdo con Lombana, la decisión del juzgado 44 que ordenó la captura inmediata de Álvaro Uribe es contraria a la línea jurisprudencial que ha desarrollado la sala plena de la Corte Suprema.

“Por eso fue que se acudió en vía de tutela porque realmente hubo una afectación sin fundamento contraria a derecho para cercenar el derecho de libertad de Uribe Vélez”, dijo, agregando que “no es que se está generando una postura novedosa”.

Incluso subrayó que parta él, lo novedoso fue la orden de captura en contra de una persona que ha comparecido en todo el proceso.

“Álvaro Uribe ha hecho uso de su defensa material (...) tuvo que hacer un viaje a Gran Bretaña y le pidió permiso a la juez, pudiendo haber hecho lo contrario, porque él no tenía ninguna limitación, comparen ustedes eso con otros casos que van sonando y verán que sí hay una diferencia de comportamiento”, afirmó.

¿Todo ciudadano tiene derecho a la libertad mientras la condena no está en firme?

“Creemos en que lo de hoy es el recuperar un derecho fundamental como la libertad, muy importante, pero también creemos en que aquí no se ha resuelto de fondo absolutamente nada, estamos esperando que el Tribunal Superior resuelva”, dijo.

