“Uribe viene ejerciendo presión a la justicia”: Iván Cepeda tras orden de libertad

Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe, se han producido múltiples reacciones desde el Congreso.

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, aseguró que el fallo que ordena la libertad de Uribe demostraría “la falta de imparcialidad de la juez Sandra Heredia” y la “falta de garantías” para el expresidente.

De otro lado, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, señaló desde la plenaria de la Cámara: “Nosotros seguiremos insistiendo en que no se puede avanzar en la vulneración de las garantías fundamentales y que con respeto a la justicia y sin huir del país, nos vamos a seguir defendiendo”, dijo quien también es testigo clave en el caso Uribe.

Ahora, la reacción más importante es la del senador Iván Cepeda, reconocido como víctima dentro del proceso. El congresista dijo que la decisión del Tribunal no implica una absolución ni que Uribe sea inocente.

“Esto no significa la inocencia del expresidente Uribe, ni que se hayan desvanecido los cargos. El proceso continúa y se deben garantizar los derechos de las víctimas y la independencia de la justicia”, dijo.

Y agregó: “Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente Álvaro Uribe viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra”.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que revocó la prisión domiciliaria que impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, al dictar sentencia de primera instancia.

En una decisión de 38 páginas, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá amparó el derecho fundamental a la libertad individual del exmandatario y le ordenó a la juez Heredia Aranda expedir, de manera inmediata, la boleta de libertad en favor de Uribe Vélez.

“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el numeral cuarto del fallo proferido el 1.º de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto la correspondiente Sala de Decisión Penal de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia. En consecuencia, disponer que el juzgado accionado, de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante, al interior del radicado No. 1100160001022020-00276-00”, se lee en el fallo de tutela.