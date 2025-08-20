Imagen de referencia de justicia en Colombia y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fotos: Getty Images / (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuál es el efecto político que tiene la orden de libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez?

Camilo González, politólogo de la Universidad Javeriana, conversó con W Sin Carreta acerca de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dictara sentencia de primera instancia.

“Tener a Uribe en la cárcel, lo que advierte es que el Centro Democrático no tiene un camino fácil y un rumbo. El expresidente, retornando al campo político, puede organizar su partido y afianzar su autoridad”, afirmó.

Fue así que mencionó que la derecha colombiana puede irse reorganizando “frente a una izquierda” que tiene sus primarias en octubre.

Escuche la entrevista completa de W Sin Carreta a continuación: