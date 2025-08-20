Queso de marca colombiana fue retirado del mercado en Estados Unidos tras inspección de la FDA

La marca colombiana Quesito El Establo retiró del mercado estadounidense todos los productos de ‘Queso Español (Quesito Colombiano)’ debido a la presencia y actividad de roedores detectadas durante el proceso de producción y almacenamiento, así como otras condiciones insalubres alertadas por la FDA ( Food and Drug Administration, en español Administración de Alimentos y Medicamentos).

Los quesos con el código ‘AUG 22 2025’ y anteriores están incluidos en el retiro, los cuales habían sido distribuidos en varios supermercados y bodegas del estado de Massachusetts.

La FDA ha pedido a los consumidores que hayan comprado el producto que no lo coman y lo devuelvan al lugar de compra para obtener un reembolso.

Así describió la FDA el estado del producto:

“El producto retirado del mercado está envuelto en plástico y colocado dentro de bolsas tipo Ziploc. Cada unidad pesa aproximadamente 1 libra y lleva una etiqueta azul con la imagen de una vaca en el centro y la leyenda “Quesito Colombiano” escrita en color amarillo debajo. En la parte superior de la etiqueta se indica “Spanish Cheese” y aparece “Quesito El Establo” como fabricante. Las fechas de vencimiento están impresas en la etiqueta”.

Cabe recordar que los roedores traen consigo varios riesgos para la salud, incluyendo la presencia de la bacteria Salmonella. Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, diarrea, náuseas, dolor abdominal y, en casos extremos, infecciones arteriales.

Así lo relató la FDA:

“El uso o consumo de los productos afectados puede representar un riesgo de enfermedad debido a la posible presencia deSalmonella, un organismo que puede causar infecciones graves e incluso mortales en bebés, niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada, mujeres embarazadas, personas con patologías preexistentes (por ejemplo, pacientes con cáncer en tratamiento de quimioterapia, receptores de trasplante de órganos, etc.) y otras con sistemas inmunitarios debilitados”.

Por ahora, de acuerdo con la entidad, no se han reportado casos de la enfermedad asociados al consumo del queso en cuestión.

