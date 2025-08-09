“Tremendamente peligrosa”: Internacionalista sobre estrategia de comunicación de Petro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sergio Ángel, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, habló en W Sin Carreta sobre la estrategia de comunicación del presidente Gustavo Petro en estos últimos tres años.

Según el también internacionalista, lo que más ha destacado en este Gobierno son los constantes cambios de gabinete que ha hecho el mandatario y que incluso, este 7 de agosto anticipó nuevas modificaciones.

Asimismo, reveló que para este último año de Gobierno Petro se estaría a la espera de si se aprueban las reformas tributaria y a la salud.

Por otra parte, el profesor Ángel analizó la estrategia de comunicación del jefe de Estado afirmando que maneja dos tipos de discursos:

El más agresivo

El más polarizante

“Este tipo de estrategia es tremendamente peligrosa en un país como Colombia”, dijo.

Además, mencionó que Petro intenta replicar una estrategia ya utilizada en México conocida como ‘La llamada mañanera’, que permite construir la agenda política en la mañana a través de polémicas y críticas.

“Lo que hace Petro es que utiliza las redes sociales para desarrollarlo”, ultimó.