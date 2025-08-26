“Los topes nunca fueron excedidos”: Benedetti por ponencia del CNE que sancionaría campaña Petro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció frente a las recientes informaciones sobre la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionada con la campaña presidencial de 2022.

Al respecto, Benedetti recordó que existe una tutela que reconoce el fuero del presidente de la República, lo cual impide que sea investigado directamente.

“Existe una tutela que establece que el presidente de la República tiene un fuero en este tipo de procesos. Habrá que esperar si ese fuero se hace extensivo también a la campaña presidencial”, afirmó el ministro.

Asimismo, el ministro reiteró que la campaña cumplió con los límites de financiación establecidos por la ley: “Quiero dejar muy claro que los topes nunca fueron excedidos y estoy seguro de que Ricardo Roa (entonces gerente de campaña) cumplió a cabalidad”.

Entre este 26 y 27 de agosto, los magistrados investigadores de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicarán la ponencia que pide sancionar la campaña y que plantea que se violaron los topes de gastos en más de 3.500 millones de pesos.

Igualmente, se pedirá una sanción millonaria contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en su calidad de gerente de campaña. También se sancionaría a los demás sujetos procesales con multas menores. En el caso de Roa, la sanción sería por 4.000 millones.

Los demás sancionados serán Lucy Aydee Mogollón, tesorera de campaña; María Lucy Soto, auditora; Juan Carlos Lemus, auditor.​ Además, contra la Colombia Humana y la Unión Patriótica por presuntamente permitir la financiación de la campaña con fuentes prohibidas y la presunta vulneración de los topes.

