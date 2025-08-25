Parque eólico de Ecopetrol en La Guajira busca generar 200 megavatios de energía limpia

Los directivos de Ecopetrol llegaron a la zona franca de Puerto Brisa, en La Guajira, con el propósito de hacer seguimiento al proyecto de generación de energías limpias, que busca generar más de 1.006 gigavatios/hora, el equivalente a la energía necesaria para alumbrar 4.000 kilómetros de vías durante un año.

Para la compañía, este proyecto sería un paso importante para garantizar la seguridad energética del país. “El viento inagotable de La Guajira impulsa nuestro compromiso con el país. Cada megavatio que producimos aquí es un paso hacia un futuro más limpio, que garantiza seguridad energética para Colombia y la dignidad para las comunidades”, afirmó Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol.

Este parque eólico tendrá una capacidad de generación de más de 200 megavatios de energía limpia para el autoabastecimiento de sus operaciones a partir de 2028 y estará compuesto de 41 aerogeneradores, una vez culmine las etapas de empalme social con las comunidades y construcción de la obra.

De acuerdo con lo informado por Ecopetrol, el impacto para el medio ambiente será positivo, puesto que se dejarán de emitir más de 140.000 toneladas de CO2 cada año, lo que representa un impacto similar a sacar de circulación 90 mil vehículos por un año.

Le puede interesar: MinEnergía se trasladará a La Guajira para destrabar proyectos de energías renovables

Por otra parte, Ecopetrol y su filial Hocol, firmaron un acuerdo de cooperación con la Cámara de Comercio de La Guajira, que permitirá una inversión de 11.000 millones de pesos para el fortalecimiento de la oferta tecnológica y de innovación, a través del Centro de innovación y Emprendimiento de Riohacha que será incorporado a la red Econova, un ecosistema de innovación en el país.