“Así no es, mijo”: gobernadora del Valle le responde a concejal Briceño sobre elección de magistrado

A través de su cuenta de X el concejal Daniel Briceño dijo que se une a la preocupación de varios líderes políticos del país por la posible elección de María Patricia Balanta como magistrada de la Corte Constitucional, “con lo cual Petro conformaría una fuerte mayoría en esa Corte.”

A través de un video, Briceño lanzó una alerta al asegurar que el presidente Gustavo Petro logrará las mayorías en el Senado a través del ministro de Interior, Armando Benedetti, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

“Todo el país con los ojos puestos en el Senado esta semana” dijo.

La gobernadora del Valle del Cauca respondió a este trino asegurando que no se mete en temas que competen al senado.

“Concejal, yo soy gobernadora y estoy muy ocupada atendiendo la situación del Valle del Cauca como para meterme en temas que son de exclusiva competencia del Senado. Yo entiendo que usted esté en su campaña al Congreso, pero no la haga mintiendo y usando mi nombre para ganar likes. Usted está muy joven y tiene fama de juicioso y estudioso, no la dañe acudiendo a esas prácticas. Así no es mijo”.

